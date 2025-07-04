«Трансфер Сергеева? Все хорошо, что хорошо кончается. Но как будто некоторые действия были избыточными. Сергеев больше всего хотел перейти к нам, и «Динамо» больше всего хотело его видеть у себя. Была необоснованная активность других клубов», - цитирует Пивоварова Sport24.
Сергеев подписал контракт с «бело-голубыми» до лета 2028 года. Ранее сообщалось, что «Зенит» уговаривал 30-летнего нападающего перейти в «Спартак», а не в «Динамо».
В минувшем сезоне Сергеев принял участие в 25 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.
По итогам сезона-2024/25 «Динамо» финишировало на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» занял четвертое место, а «Зенит» - второе.
Пивоваров - о трансфере Сергеева: была необоснованная активность других клубов
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о переходе форварда Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов».
Фото: ФК "Крылья Советов"