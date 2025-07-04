«Рад, что Сергеев перешел, я об этом знал заранее», - цитирует Карпина «СЭ».
Напомним, что 30-летний форвард подписал контракт с «Динамо» до 30 июня 2028 года.
В минувшем сезоне Сергеев принял участие в 25 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.
Карпин высказался о переходе Сергеева в "Динамо"
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал переход нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в стан «бело-голубых».
Фото: ФК "Крылья Советов"