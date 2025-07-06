- Прежде всего здесь выбор футболиста. Понятное дело, что "Спартак" - "народная команда", очень пристальное внимание и так далее. Не знаю, насколько Коля выбирал. Опять же, из разряда, как у Осипенко: наверное, более, так скажем, знаком и больше шансов играть. Играть постоянно. Я и с Колей, и с Максимом разговаривал. Мне кажется, что там был более индивидуальный выбор самих футболистов. Получается, не хотят идти в "Спартак"? Не знаю. Как будто бы спокойнее жить (смеётся). Мы можем только гадать, - передаёт слова Песьякова "Чемпионат".
30-летний нападающий Николай Комличенко по завершении сезона-2024/2025 перешёл из "Ростова" в московский "Локомотив". При этом, как стало известно, трансферный интерес к форварду проявлял и московский "Спартак", главный тренер которого Деян Станкович лично звонил Комличенко, пытаясь убедить перейти к красно-белым. В прошедшем сезоне на счету Николая 37 матчей во всех турнирах, 9 забитых мячей и 5 результативных передач, в том числе победный гол в ворота "Спартака" в выездном матче финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России (2:1).
31-летний нападающий Максим Осипенко в июне 2025 года перешёл из "Ростова" в московское "Динамо", которое возглавил бывший наставник жёлто-синих и "Спартака" Валерий Карпин.
"Как будто бы спокойнее жить". Песьяков объяснил, почему Комличенко перешёл в "Локомотив", а не в "Спартак"
Экс-голкипер "Ростова" Сергей Песьяков предположил, почему нападающий Николай Комличенко предпочёл перейти от дончан в "Локомотив", а не в "Спартак".
Фото: ФК "Ростов"