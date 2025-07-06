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Источник: Угальде может не вернуться в Москву — клуб ждёт его 11 июля, но переговоры с "Фейеноордом" продолжаются

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде может пропустить возвращение в расположение красно-белых из-за возможного трансфера в «Фейеноорд».
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает Metaratings, костариканский форвард Манфред Угальде может не вернуться в Москву после отпуска, поскольку «Спартак» продолжает переговоры с «Фейеноордом» по его трансферу.

На данный момент в столичном клубе рассчитывают увидеть Угальде 11 июля, однако дальнейшее развитие ситуации зависит от исхода обсуждений с роттердамским клубом. Если стороны достигнут договорённости, то нападающий может не появиться в расположении красно-белых.

Манфред Угальде присоединился к «Спартаку» зимой 2024 года, перейдя из «Твенте» за 13 миллионов евро. За это время он сыграл 52 матча, в которых забил 19 мячей и отдал 6 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 23-летнего нападающего составляет 15 миллионов евро.

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