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Семин: Жерсон - игрок неограниченных возможностей, он принесет большую пользу "Зениту"

Российский тренер Юрий Семин оценил новичка "Зенита" Жерсона.
Фото: Global Look Press
"Жерсон — очень значимый игрок. На клубном чемпионате мира Жерсон ещё раз доказал, что это игрок неограниченных возможностей: мощный, сильный. Он принесёт большую пользу "Зениту", - цитирует Семина "Чемпионат".

Напомним, что ранее бразильский "Фламенго" официально объявил о переходе Жерсона в петербургский "Зенит". В 2025 году полузащитник провел за бразильский клуб во всех турнирах 28 матчей и отметился 2 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 25 миллионов евро. На счету Жерсона 14 матчей в составе национальной команды Бразилии.

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