«Это вопрос сугубо личный. Сам Малком должен сказать, где ему будет лучше. Но я уверен, что главное желание из всей вариации будет Бразилия. Можно ли назвать это откатом к прошлому и регрессом? Я не верю в то, что Малком и тот же Кузяев вернутся в «Зенит», — заявил Барбоза «Совспорта».
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года, а в 2023 году получил российское гражданство. Летом того же года он был продан в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. Всего за «Зенит» бразилец провёл 109 матчей, в которых он забил 42 гола и отдал 29 результативных передач.
В прошедшем сезоне Малком принял участие в 30 матчах Саудовского чемпионата, забив 9 голов и сделав 10 результативных передач. Его контракт с клубом «Аль-Хиляль» рассчитан до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, сейчас его стоимость оценивается в 22 миллионов евро.
Кузяев перешел в «Гавр» летом 2023 года из «Зенита» на правах свободного агента. За французский клуб он провел 46 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Далер покинул французский «Гавр» по окончании сезона на правах свободного агента — контракт футболиста с клубом истек и не был продлен. Текущая рыночная стоимость 32-летнего полузащитника составляет 3,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Агент Барбоза: не верю в то, что Малком и тот же Кузяев вернутся в "Зенит"
Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал слухи о возможном возвращении Малкома и Далера Кузяева в «Зенит».
Фото: ФК "Зенит"