"Карпин — великолепный тренер, который также возглавляет сборную! Я понимаю его требования. Он работает над тем, чтобы команда прогрессировала. Важно будет оценить то, что будет с "Динамо" к началу чемпионата. Я уверен, что все будет хорошо", - цитирует Бителло "РИА Новости Спорт".
Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в июне этого года, специалист продолжит занимать аналогичную должность в национальной команде России. Напомним, что Карпин покинул пост главного тренера "Ростова" в феврале текущего года.
В прошлом сезоне главным тренером бело-голубых был Марцел Личка, которого отправили в отставку 1 мая этого года. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев. По итогам сезона-2024/2025 "Динамо" заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Бителло: Карпин — великолепный тренер, я понимаю его требования
Полузащитник "Динамо" Бителло высказался о работе с Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Динамо"