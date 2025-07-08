«Есть ли у ощущение, что конкуренты стали нас опасаться? Опасаться «Динамо» следует тем, кто ничего не делает», - приводит слова Пивоварова РИА Новости.
Напомним, по итогам сезона-2024/25 «бело-голубые» финишировали на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.
В первом туре предстоящего сезона подопечные Валерия Карпина сыграют с «Балтикой» на домашнем поле 18-го июля.
Пивоваров рассказал, кому стоит опасаться "Динамо" в новом сезоне
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что опасаться московский клуб в новом сезоне должны те команды, которые ничего не делают.
Фото: ФК "Динамо"