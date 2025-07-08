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"Чемпионат": Коваленко перейдет в "Сочи" из "Оренбурга"

Полузащитник «Оренбурга» Александр Коваленко перейдёт в «Сочи».
Фото: ФК "Оренбург"
Об этом сообщает «Чемпионат».

Контракт 21-летнего полузащитника с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Коваленко в 1,4 млн евро.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.

Ранее Коваленко играл за «Зенит», «Крылья Советов» и «Чертаново».

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