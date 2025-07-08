По информации Metaratings красно-белые уже вступили в контакт с руководством клуба. 23-летний футболист способен закрыть как позицию центрального, так и правого защитника. В минувшем сезоне он провел 27 матчей, отметился одной голевой передачей и восемью жёлтыми карточками.
Ранее Моуриньо выступал за уругвайский «Расинг», мадридский «Атлетико» и «Сарагосу». Его контракт с «Алавесом» действует до лета 2029 года. Текущая рыночная стоимость защитника составляет 3 миллиона евро по версии Transfermarkt.
Источник: "Спартак" проявляет интерес к защитнику "Алавеса" Моуриньо
Московский «Спартак» ведет переговоры с испанским «Алавесом» о возможном трансфере уругвайского защитника Сантьяго Моуриньо.
Фото: ФК "Атлетико"