Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Флуминенсе
0 - 1 0 1
Челси1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
1 - 1 1 1
АхматЗавершен

Орлов: Жерсон — более атакующий игрок, чем Вендел

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о новичке «Зенита» Жерсоне, сравнив его с другим бразильским полузащитником команды — Венделом.

Фото: IMAGO
«Вендел всё-таки наступал из глубины. Жерсон более атакующий игрок и привык, чтобы его обслуживали. Но видно, что он всё умеет делать. До конца его возможности мы ещё не знаем, но самое главное, чтобы на уровне были физическая подготовленность и самоотдача. Чтобы он очень хотел играть. Потому что весной «Зениту» не хватало мотивации, старательности», — заявил Орлов «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатил за футболиста €25 млн — эта сумма уже поступила на счёт бразильского клуба. На данный момент рыночная стоимость Жерсона, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне бразильский футболист принял участие в 28 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится