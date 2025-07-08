«Вендел всё-таки наступал из глубины. Жерсон более атакующий игрок и привык, чтобы его обслуживали. Но видно, что он всё умеет делать. До конца его возможности мы ещё не знаем, но самое главное, чтобы на уровне были физическая подготовленность и самоотдача. Чтобы он очень хотел играть. Потому что весной «Зениту» не хватало мотивации, старательности», — заявил Орлов «Чемпионату».
Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатил за футболиста €25 млн — эта сумма уже поступила на счёт бразильского клуба. На данный момент рыночная стоимость Жерсона, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.
В текущем сезоне бразильский футболист принял участие в 28 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
Орлов: Жерсон — более атакующий игрок, чем Вендел
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о новичке «Зенита» Жерсоне, сравнив его с другим бразильским полузащитником команды — Венделом.
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