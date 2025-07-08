«У «Зенита» есть проблема лидера, это очевидно. Мы не видим, чтобы кто-то цементировал команду изнутри, чтобы кто-то кому-то «напихал» при необходимости. Футбол — это игра. Всегда, в любой игре должны присутствовать эмоции. Так вот эмоций у игроков «Зенита» нет. Ну что, в «Балтике», с которой встречалась на днях петербургская команда, больше классных игроков? Нет, конечно. Но там есть эмоции, они идут от тренера Талалаева, от капитана, от лидера на поле. А у «Зенита» такого лидера нет. Ну что, Сантос — лидер? Я такого игрока не вижу. А потому, что все играют за контракты. Иностранцы, которых пригласил «Зенит», выполняют свою работу. Я сделал свою работу — заплати. А как я ее сделал, это уже другой вопрос. Если я хорошо сделал свою работу, заплати мне еще премиальные. Но можно и без них обойтись. Такая в целом психология», — заявил Туфрин «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне клуб из Санкт-Петербурга занял вторую строчку в чемпионате России, набрав 66 очков. В Кубке России подопечные Сергея Семака проиграли по сумме двух матчей ЦСКА в финале пути РПЛ (2:0, 0:2, пенальти — 3:4).
Напомним, что в предыдущие шесть лет бессменным чемпионом России становился петербургский «Зенит».
В первом туре «Зенит» сыграет с «Ростовом» 20 июля в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе «Газпром Арена».
Туфрин: у игроков "Зенита" нет эмоций и лидера. Все играют за контракты
Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин заявил, что текущие проблемы команды связаны с отсутствием эмоциональной отдачи и лидерства среди игроков.
Фото: ФК "Зенит"