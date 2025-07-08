По информации журналиста Карпова футболист успешно прошел медицинское обследование и заключил пятилетнее соглашение с клубом. Официальное объявление о трансфере ожидается в среду.
Переход из «Сан-Паулу» обошелся армейцам в €6 млн. Кроме того, бразильцы получат 25% от возможной прибыли при дальнейшей продаже игрока. Алвес будет выступать за ЦСКА под 55-м номером.
Матеус Алвес является воспитанником академии Сан-Паулу. Для молодого бразильца это первый сезон за взрослую команду. Всего он провел 15 матчей, в которых сделал 2 ассиста. Контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.
Источник: Алвес подписал контракт с ЦСКА и будет играть под 55-м номером
20-летний полузащитник Матеус Алвес продолжит карьеру в московском ЦСКА.
Фото: Telegram-канал "Трансферы ЦСКА"