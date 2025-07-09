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Агент Марина подтвердил, что футболист вылетел в Москву для прохождения медобследования

Агент Хосе Луис Родригес, представляющий интересы нападающего Джимми Марина, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Оренбург"
"Да, это так. Мы летим в Россию и будем там в среду", - приводит слова агента "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что Джимми Марин в ближайшее время перейдет в самарские "Крылья Советов".

В прошлом сезоне Джимми Марин выступал за "Оренбург", нападающий провел за клуб во всех турнирах 26 матчей и отметился 5 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 600 тысяч евро.

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