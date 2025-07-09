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Радченко: потеря Барко будет критической для "Спартака"

Бывший игрок "Зенита" Дмитрий Радченко высказался о возможном уходе Эсекьеля Барко из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Потеря Барко, конечно, будет критической для "Спартака". Мы видели, как он провел прошлый сезон, и без него красно-белым будет намного тяжелее. Барко в середине поля был «номер один» не только в "Спартаке", но и во всем нашем чемпионате", - цитирует Радченко "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко может перейти в бразильский "Фламенго". Сообщалось, что супруга футболиста угрожает Барко разводом, если он не перейдет в бразильский клуб.

В прошлом сезоне аргентинец провел за красно-белых во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 14 забитых мячей и 9 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 14 миллионов евро.

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