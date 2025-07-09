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Гасилин – об игроках "Локомотива": состав на пятое-шестое место

Экс-футболист "Зенита" Алексей Гасилин считает, что состав игроков московского "Локомотива" заслуживает пятого или шестого места в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Локомотив"
"Многие даже говорили, что молодая команда во главе с Батраковым готова биться за медали, но мы прекрасно понимали, что состав у "железнодорожников" как раз на 5–6 место", – приводит слова Гасилина "Матч ТВ".

Ранее состав "Локомотива" пополнил нападающий "Ростова" Николай Комличенко. Также к переходу в московский клуб был готов аргентинский полузащитник Лукас Вера, но его трансфер не состоялся.

В сезоне-2024/25 "Локомотив" занял шестое место в Чемпионате России, набрав 53 очка. Первый матч нового сезона РПЛ команда Михаила Галактионова проведет 19 июля с футбольным клубом "Сочи".

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