"Многие даже говорили, что молодая команда во главе с Батраковым готова биться за медали, но мы прекрасно понимали, что состав у "железнодорожников" как раз на 5–6 место", – приводит слова Гасилина "Матч ТВ".
Ранее состав "Локомотива" пополнил нападающий "Ростова" Николай Комличенко. Также к переходу в московский клуб был готов аргентинский полузащитник Лукас Вера, но его трансфер не состоялся.
В сезоне-2024/25 "Локомотив" занял шестое место в Чемпионате России, набрав 53 очка. Первый матч нового сезона РПЛ команда Михаила Галактионова проведет 19 июля с футбольным клубом "Сочи".
Гасилин – об игроках "Локомотива": состав на пятое-шестое место
Экс-футболист "Зенита" Алексей Гасилин считает, что состав игроков московского "Локомотива" заслуживает пятого или шестого места в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Локомотив"