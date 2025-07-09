Селюк: некоторые турецкие клубы обиделись, что Конате не перешел к ним

Агент Дмитрий Селюк, представляющий форварда Мохамеда Конате, рассказал, что у футболиста были варианты, кроме возвращения в "Ахмат".

Фото: ФК "Ахмат"





Во вторник, 8 июля, "Ахмат" официально объявил о возвращении центрфорварда Мохамеда Конате. Контракт с 27?летним нападающим был подписан до 2028 года.



Напомним, Конате выступал за грозненский клуб на протяжении четырех сезонов и покинул команду прошлым летом, перейдя в качестве свободного агента в "Эр?Рияд" из Саудовской Аравии. Всего на счету футболиста 90 матчей за "Ахмат" во всех турнирах и 34 забитых мяча. "Были варианты и в России, и в Турции, и в ОАЭ. Некоторые турецкие клубы обиделись, что он не перешел к ним. Но мы в очень хороших отношениях с "Ахматом" и всегда готовы им помочь", - сказал Селюк "Матч ТВ" Во вторник, 8 июля, "Ахмат" официально объявил о возвращении центрфорварда Мохамеда Конате. Контракт с 27?летним нападающим был подписан до 2028 года.Напомним, Конате выступал за грозненский клуб на протяжении четырех сезонов и покинул команду прошлым летом, перейдя в качестве свободного агента в "Эр?Рияд" из Саудовской Аравии. Всего на счету футболиста 90 матчей за "Ахмат" во всех турнирах и 34 забитых мяча.