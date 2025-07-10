"Я должен донести решение РФС до Соболева. Наверное, пойду к нему завтра. Он будет принимать решение, что делать. Лично я, конечно, не согласен с этим решением. Чего не сделаешь ради "Оренбурга". Я предложу Соболеву и менеджменту "Торпедо" пойти в CAS. С моей точки зрения, это выигрышное дело", - цитирует Добровинского Metaratings.
Сегодня, 10 июля, стало известно, что московский футбольный клуб "Торпедо" исключен из числа участников Российской Премьер-Лиги. Ранее функционеры клуба Леонид Соболев и Валерий Скородумов были заключены под стражу - они обвиняются в попытке противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.
По итогам минувшего сезона "Торпедо" заняло второе место в Первой Лиге и напрямую вышло в РПЛ. Также ранее появилась информация, что "автозаводцы" могли подкупить главного арбитра заключительного тура Первой Лиги - в той встрече команда сыграла вничью с "КАМАЗом".
Адвокат Добровинский: я предложу Соболеву и менеджменту "Торпедо" пойти в CAS - это выигрышное дело
Адвокат заключенного под стражу совладельца "Торпедо" Леонида Соболева Александр Добровинский высказался об исключении "автозаводцев" из РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"