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Мор: "Спартаку" очень нужны новые трансферы. А также успокоить ситуации с Угальде и Барко

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор заявил, что столичному клубу необходимо срочное усиление состава и стабилизация ситуации вокруг легионеров.
Фото: ФК "Спартак"
«Пока усиления у «Спартака» я не вижу. Заболотный не помешает, но говорить о том, что с ним пойдут за чемпионство, нет смысла. При всем уважении к его характеру и бойцовским качествам.

Команде очень нужны новые трансферы. А также успокоить ситуации с Угальде и Барко, чтобы они готовились к сезону», — заявил Мор «Матч ТВ».

Напомним, в первом туре РПЛ «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» в родных стенах 19-го июля.

Ранее сообщалось, что Барко и Угальде могут покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно.

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