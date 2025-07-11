«Пока усиления у «Спартака» я не вижу. Заболотный не помешает, но говорить о том, что с ним пойдут за чемпионство, нет смысла. При всем уважении к его характеру и бойцовским качествам.
Команде очень нужны новые трансферы. А также успокоить ситуации с Угальде и Барко, чтобы они готовились к сезону», — заявил Мор «Матч ТВ».
Напомним, в первом туре РПЛ «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» в родных стенах 19-го июля.
Ранее сообщалось, что Барко и Угальде могут покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно.
Мор: "Спартаку" очень нужны новые трансферы. А также успокоить ситуации с Угальде и Барко
Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор заявил, что столичному клубу необходимо срочное усиление состава и стабилизация ситуации вокруг легионеров.
Фото: ФК "Спартак"