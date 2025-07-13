"Для меня важно, когда люди держат свое слово. Я не вел переговоры, но знаю, что клуб взял ему билеты. Он летел в Москву на подписание контракта", - цитирует Галактионова "СЭ".
Напомним, что полузащитник Лукас Вера этим летом мог перейти в московский "Локомотив" на правах свободного агента, однако перешел в "Аль-Вахду" из ОАЭ. Сообщалось, что аргентинцу предложили более выгодные условия личного контракта.
В прошлом сезоне полузащитник провел за подмосковные "Химки" 30 матчей в Российской Премьер-Лиге, аргентинец записал на свой счет 7 забитых мячей и 4 голевые передачи.
"Важно, когда люди держат свое слово". Галактионов - о сорвавшемся переходе Веры
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал срыв перехода полузащитника Лукаса Веры.
Фото: "Чемпионат"