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Ари: уверен, что через год "Торпедо" будет в РПЛ

Спортивный директор "Торпедо" Ари уверен, что в следующем сезоне "автозаводцы" будут выступать в РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"
"Я уверен, что через год наш клуб будет в РПЛ. То, что уже произошло, — такое происходило во многих командах, бывает. Все футболисты и тренеры готовятся к предстоящему сезону. Все будет нормально", - цитирует Ари "РБ Спорт".

Напомним, что по итогам прошлого сезона московское "Торпедо" заняло второе место в турнирной таблице Первой Лиги и напрямую вышло в Российскую Премьер-Лигу. Однако клуб был исключен из числа участников РПЛ, так как функционеры клуба Леонид Соболев и Валерий Скородумов подозреваются в попытке противоправного влияния на результаты матчей.

Место московского "Торпедо" в РПЛ занял "Оренбург", который вылетел из лиги, заняв предпоследнее место в таблице по итогам минувшего сезона.

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