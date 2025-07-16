Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, главная сложность - финансовые условия, по этому вопросу стороны пока довольно далеки друг от друга.
Гайч перешел в ЦСКА в 2020 году из «Сан-Лоренсо». Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Амедспор» из Турции.
В минувшем сезоне 26-летний нападающий играл за турецкий «Антальяспор» на правах аренды. Гайч принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых забил девять голов.
"СЭ": "Крылья Советов" интересуются нападающим ЦСКА Гайчем
Самарские «Крылья Советов» заинтересованы в переходе аргентинского нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.
Фото: ПФК ЦСКА