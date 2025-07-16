Защитник "Ростова" Прохин поделился ожиданиями о предстоящем матче с "Зенитом" в первом туре РПЛ

Защитник «Ростова» Данила Прохин поделился мнением о предстоящем матче первого тура РПЛ против «Зенита» из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Ростов"
«Какие ожидания от матча с «Зенитом»? Хочется победить и показать, на что мы способны, как команда. Там всегда сильные игроки. Думаю, разберем на теории, что делать с ними. Не пугают ли соперники такого уровня, как новый бразилец? Нет, конечно, чем сильнее игроки приезжают в Россию, тем лучше. Только играя против сильных соперников, растешь сам», - цитирует Прохина «Спорт-Экспресс».

Игра между «Зенитом» и «Ростовом» состоится в Санкт-Петербурге 20-го июля. Начало - в 18:00 (по мск).

В минувшем сезоне Прохин играл за «Оренбург» на правах аренды. 24-летний защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Напомним, по итогам сезона-2024/25 «Зенит» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Ростов» финишировал на восьмой позиции.

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