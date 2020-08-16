За "Урал" Подберёзкин выступал до 2016 года. После этого он перешёл в "Краснодар" и провёл за "быков" 44 матча, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
Зимой 2018 года "Рубин" взял Подберёзкина в аренду. А затем казанцы выкупили трансфер футболиста.
В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче РПЛ, отдав 2 результативные передачи.
Как сообщает "Чемпионат", переход игрока состоится в ближайшее время.
Источник: Подберёзкин перейдёт в "Урал" из "Рубина"
Полузащитник "Рубина" Вячеслав Подберёзкин продолжит карьеру в "Урале", утверждают СМИ.
Фото: Sportbox
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