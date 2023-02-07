– Действительно, предметный интерес к таким опытным, титулованным игрокам у нас есть. Их игровые качества, мотивация и характер пригодились бы «Локомотиву» в той турнирной ситуации, в которой команда оказалась на данный момент. Надеемся также, что Дзюба и Смольников станут примером профессионализма нашим молодым игрокам, ставку на которых мы будем продолжать делать в будущем. Но все это возможно только в том случае, если и Артём, и Игорь будут в отличной физической форме. Поэтому окончательное решение по поводу подписания контрактов будет принято позже – после полного медицинского обследования, – приводит слова Ульянова "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Локомотив" согласовал контракты до конца сезона с нападающим Артемом Дзюбой и защитником Игорем Смольниковым. В среду футболисты пройдут медобследование и подпишут трудовые соглашения до конца текущего сезона. Зарплата обоих игроков составит по 2,5 миллиона рублей ежемесячно.
Ранее слухи связывали Дзюбу с "Торпедо" и "Пари НН", но переговоры не увенчались успехом. 34-летний нападающий оставался без работы более 3-х месяцев - с момента расторжения контракта с клубом "Адана Демирспор". В чемпионате Турции футболист провел всего 5 матчей и забил в них единственный гол.
Последним клубом 34-летнего Игоря Смольникова было московское "Торпедо". Не так давно он воспользовался опцией о досрочном расторжении соглашения. Ранее защитник уже выступал за "Локомотив" с 2008 по 2012 годы.
В "Локомотиве" подтвердили трансфер Дзюбы и Смольникова
Спортивный директор московского "Локомотива" Дмитрий Ульянов прокомментировал информацию о возможном переходе 34-летних российских футболистов Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в стан "железнодорожников".
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