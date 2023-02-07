– У Магомеда нет категорической позиции, что он не хочет играть в РПЛ. У него вообще нет никаких ограничений при выборе клуба. Если поступит хорошее предложение от российского клуба, то он его рассмотрит. Обвинять Магомеда в том, что он уехал из страны не по футбольным причинами нельзя. Это чисто так совпало.
Есть ли сейчас интерес от российских клубов? Много кто прощупывает почву. Но я вот все эти "прощупки" не люблю. Ориентироваться на это бесполезно. Даже до Магомеда не все довожу. Потому что звонят и спрашивают: "А Оздоев поедет к нам играть вот за такую сумму?". Всегда отвечаю: "Оздоев не на Луне живет – присылайте на почту предметное предложение, он его рассмотрит, – приводит слова Гаргаева "РБ Спорт".
В чемпионате России Оздоев защищал цвета московского "Локомотива", казанского "Рубина", грозненского "Терека" и санкт-петербургского "Зенита". За последние полтора месяца 30-летний хавбек набрал форму и трижды поразил ворота соперников. В общей сложности в составе турецкой команды Оздоев записал на свой счет три мяча и сделал три голевых паса в 21 встрече.
Портал Transfermarkt считает, что рыночная стоимость россиянина составляет 2,2 миллиона евро. В СМИ стали часто возникать слухи о заинтересованности в услугах Оздоева со стороны клубов Российской Премьер-Лиги.
Агент Оздоева – об интересе российских клубов: много кто прощупывает почву. Но я вот все эти "прощупки" не люблю
Анзор Гаргаев, агент полузащитника турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк" Магомеда Оздоева, заявил о готовности россиянина вернуться в РПЛ.
Фото: ФК "Фатих Карагюмрюк"