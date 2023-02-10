Полузащитник питерского "Зенита" Далер Кузяев не хочет продлевать сотрудничество с сине-бело-голубыми, так как ожидает предложений от европейских клубов.
Действующее соглашение между сторонами рассчитано до окончания сезона. Несколько лет назад у 30-летнего футболиста были варианты с трудоустройством за границей, но сделка сорвалась. Руководство "Зенита" предлагает Кузяеву выгодный контракт, полностью устраивающий игрока. Однако на данный момент желание попробовать свои силы в европейском чемпионате перевешивает.
Переговоры между клубом и полузащитником временно приостановлены. По сведениям источника, у Кузяева есть предметные предложения от турецких и греческих команд. Сам футболист мечтает играть в Топ-5 лиг.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Кузяев отказывается продлевать контракт с "Зенитом" из-за желания уехать за границу
Полузащитник питерского "Зенита" Далер Кузяев не хочет продлевать сотрудничество с сине-бело-голубыми, так как ожидает предложений от европейских клубов.
Фото: ФК "Зенит"