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Комличенко оценил свой дебют за "Локомотив"

Нападающий Николай Комличенко оценил свой дебют за московский "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
"Как оценю свой дебют? Удовлетворительно. Обязан был забивать, но не попал по воротам. Рад, что получилось начать сезон с победы", - цитирует Комличенко Metaratings.

Вчера, 19 июля, московский "Локомотив" на своем поле одержал победу над "Сочи" в 1 туре РПЛ со счетом 3:0. Напомним, что Николай Комличенко перешел в стан "железнодорожников" из "Ростова" этим летом - во вчерашнем матче нападающий вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями.

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