"Как оценю свой дебют? Удовлетворительно. Обязан был забивать, но не попал по воротам. Рад, что получилось начать сезон с победы", - цитирует Комличенко Metaratings.
Вчера, 19 июля, московский "Локомотив" на своем поле одержал победу над "Сочи" в 1 туре РПЛ со счетом 3:0. Напомним, что Николай Комличенко перешел в стан "железнодорожников" из "Ростова" этим летом - во вчерашнем матче нападающий вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями.
Комличенко оценил свой дебют за "Локомотив"
Нападающий Николай Комличенко оценил свой дебют за московский "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"