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Сейшельские острова готовы сыграть со сборной России

Генеральный секретарь Федерации футбола Сейшельских островов Элвис Четти высказался о возможно проведении товарищеского матча с Россией.
Фото: РФС
"Наша сборная могла бы приехать в Россию и сыграть товарищеский матч с российской сборной осенью этого года. В этом нет никаких проблем. Решение остается за главным тренером нашей команды", - цитирует Четти Sport24.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В июне национальная команда России одержала победу над Белоруссией в Минске со счетом 4:1, и сыграла вничью с Нигерией в "Лужниках" - 1:1.

На данный момент национальная команда России располагается на 35 строчке в рейтинге сборных ФИФА. Сборная Сейшельских островов в этом рейтинге занимает 203 место из 211.

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