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Чуть более двух тысяч болельщиков посетили игру "Пари НН" и "Краснодара"

Игру первого тура РПЛ между «Пари НН» и «Краснодаром» посетили 2120 болельщиков.
Фото: ФК "Краснодар"
Матч проходил в Казани, так как на домашнем стадионе нижегородцев идет ремонт.

Победу в этой игре одержали «быки» - 3:0.

Счет в матче на 40-й минуте открыл центральный защитник «Краснодара» Диего Коста. Во втором тайме автоголом отметился защитник нижегородцев Виктор Александров, точку в матче поставил Эдуард Сперцян.

В следующем туре «быки» сыграют на домашнем поле с «Локомотивом», а «Пари НН» отправится в гости к самарским «Крыльям Советов».

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