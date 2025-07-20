Матч проходил в Казани, так как на домашнем стадионе нижегородцев идет ремонт.
Победу в этой игре одержали «быки» - 3:0.
Счет в матче на 40-й минуте открыл центральный защитник «Краснодара» Диего Коста. Во втором тайме автоголом отметился защитник нижегородцев Виктор Александров, точку в матче поставил Эдуард Сперцян.
В следующем туре «быки» сыграют на домашнем поле с «Локомотивом», а «Пари НН» отправится в гости к самарским «Крыльям Советов».
Чуть более двух тысяч болельщиков посетили игру "Пари НН" и "Краснодара"
Игру первого тура РПЛ между «Пари НН» и «Краснодаром» посетили 2120 болельщиков.
Фото: ФК "Краснодар"