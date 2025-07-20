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Источник: бывший вратарь "Крыльев Советов" перейдет в клуб из чемпионата Греции

Экс-вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев близок к переходу в греческий клуб «АЕЛ» из Ларисы.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По данным источника, 26-летний вратарь согласовал с клубом контракт сроком на два года с зарплатой в 15 тысяч евро в месяц. Отмечается, что отступные составят 500 тысяч евро.

Ранее Ломаев играл за «Крылья Советов». 25 июня самарцы объявили об уходе из команды 26-летнего футболиста.

В минувшем сезоне голкипер принял участие в 14 матчах за клуб во всех турнирах. Всего на его счету 114 игр за самарцев. Ломаев является воспитанником «Чертаново», а за «Крылья Советов» он выступал с лета 2020 года.

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