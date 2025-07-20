«Очень тяжелая игра. Но такую мы и ждали. Единственное, что мы делали неправильно, это медленный выход из обороны. Обычно говорят, что счет 2:0 не упрощает, а утяжеляет ситуацию. Когда ребята праздновали, я сказал, что нужно быть максимально внимательными. Они меня услышали, - цитирует Рахимова «Матч ТВ».
Счет на 24-й минуте открыл Дардан Шабанхаджай, а на 51-й минуте Велдин Ходжа удвоил преимущество «Рубина».
В следующем туре клуб из Казани сыграет с «Зенитом» на домашнем поле, а «Ахмат» встретится с ЦСКА в Москве.
Рахимов оценил игру "Рубина" против "Ахмата" в 1-м туре РПЛ
Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал победу команды над «Ахматом» в первом туре РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Рубин"