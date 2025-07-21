"Знаете, я недоволен посещаемостью. На таком большом стадионе, в регионе, где люди любят футбол, болеют футболом, на трибунах должно быть больше болельщиков. В прошлом году мы проработали определённую транспортную программу. Но самое главное, чтобы у наших двух команд — и у "Крыльев", и у "Акрона" — все было хорошо со спортивными результатами", — сказал Федорищев в интервью "Матч ТВ".
В первом туре Российской Премьер-Лиги "Акрон" играл против "Крыльев Советов" (1:1) в Самаре на "Солидарность Арене". На матче присутствовало 10 010 зрителей. В следующем туре "Крылья Советов" проведут домашний матч против "Пари НН". Игра пройдет в пятницу, 25 июля.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги "Крылья Советов" заняли 10 место, набрав 31 очко. "Акрон" в свой дебютный сезон расположился на девятом месте с 35 очками. Ранее на официальном сайте РПЛ была опубликована статистика посещаемости чемпионата в сезоне 2024/25. "Крылья" по средней посещаемости матчей занимают восьмое место (10 353 зрителя), "Акрон" расположился на 13-й позиции (4 655 зрителей).
Федорищев считает, что в Самаре должны больше ходить на футбол
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что недоволен посещаемостью футбольных матчей в Самаре.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева