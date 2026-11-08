Семак рассказал о готовности Дивеева и Вендела перед матчем с "Ростовом"

"Оба тренировались на поле на этой неделе. Это первая неделя, где они полноценно работали с командой. Поэтому я думаю, что готовы.
Посмотрим по ходу матча, насколько они выйдут и сколько сыграют", - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".
Матч 14-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Ростовом" состоится сегодня, 8 ноября, в Санкт-Петербурге. Игра пройдет на "Газпром Арене" и начнется в 18:30 по петербургскому времени.
Центральный защитник Игорь Дивеев и бразильский хавбек Вендел вошли в заявку сине-бело-голубых и начнут встречу на скамейке запасных.