Завершился матч 14-го тура РПЛ между московским "Спартаком" и тольяттинским "Акроном". Игра проходила на стадионе "Лукойл Арена" в Москве, победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля.
На 84-й минуте встречи вратарь красно-белых Александр Максименко оставил свою команду вдесятером, получив красную карточку.
Напомним, Максименко также был удален 18 октября в гостевом поединке 11-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов" (1:1).
Вратарь "Спартака" Максименко заработал два удаления в течение месяца
Александр Максименко получил две красные карточки за месяц.
Фото: ФК "Спартак"