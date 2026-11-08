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Вратарь "Спартака" Максименко заработал два удаления в течение месяца

Александр Максименко получил две красные карточки за месяц.
Фото: ФК "Спартак"
Завершился матч 14-го тура РПЛ между московским "Спартаком" и тольяттинским "Акроном". Игра проходила на стадионе "Лукойл Арена" в Москве, победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля.

На 84-й минуте встречи вратарь красно-белых Александр Максименко оставил свою команду вдесятером, получив красную карточку.

Напомним, Максименко также был удален 18 октября в гостевом поединке 11-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов" (1:1).

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