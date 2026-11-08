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"Ротор" сыграл вничью с "Ленинградцем" и продлил серию без побед

"Ротор" поделил очки с "Ленинградцем" в 17-м туре Первой лиги (1:1).
Фото: ФК "Ротор"
Нападающий Матвей Першин отличился на 18-й минуте и вывел гостей вперед. Хозяева поля сравняли счет и ушли от поражения на 68-й минуте благодаря точному удару форварда Абу-Саида Эльдарушева.

Волгоградская команда не может победить в пяти турах подряд, четыре раза сыграв за это время вничью и потерпев одно поражение.

Первая лига

17 тур

Голы: Эльдарушев, 68 - Першин, 18.

"Ротор": Чагров, Эмерсон, Клещенко, Поярков, Хитяев, Трошечкин, Манелов (Умников, 46), Симонян (Горелов, 46), Родионов, Хохлачёв, Эльдарушев.

"Ленинградец": Кузнецов, Кудрявцев, Калугин, Исаев, Киселёв, Зарыпбеков, Родин, Першин (Кулишев, 60), Никитин (Бачинский, 31), Морозов, Яковлев (Кенфак, 61).

Предупреждения: Никитин, 29, Исаев, 56, Горелов, 65, Кудрявцев, 70, Родин, 79.

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