«Как оценю матч? Горечь от поражения. Я считаю, что мы не должны были проигрывать», - цитирует Шнапцева «Матч ТВ».
Игра между «Пари НН» и «Краснодаром» прошла вчера, 20 июля. Победу в матче одержали «быки» (3:0).
На 40-й минуте отличился Диего Коста, во втором тайме автоголом отметился защитник нижегородцев Виктор Александров, а точку в игре поставил Эдуард Сперцян.
В следующем туре «Пари НН» сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре. Матч состоится в пятницу, 25 июля. Начало - в 19:00 (по мск).
Игрок "Пари НН" Шнапцев заявил, что нижегородцы не должны были проигрывать "Краснодару" в 1-м туре РПЛ
Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев прокомментировал поражение команды «Краснодару» в первом туре РПЛ (0:3).
Фото: ФК "Пари НН"