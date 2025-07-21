Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых» в телеграм-канале.
Новым клубом, который обыграл «Спартак», стало махачкалинское «Динамо». Игра между командами состоялась в субботу, 19 июля. Московский клуб одолел динамовцев со счетом 1:0. Единственный мяч забил Маркиньос на 37-й минуте. Автором результативной передачи стал Наиль Умяров.
Стоит отметить, что чаще всего «Спартак» обыгрывал самарские «Крылья Советов» (43 победы), «Ростов» (35) и московское «Динамо» (33).
В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся на домашнем поле с «Балтикой» из Калининграда. Матч пройдет в субботу, 26 июля. Начало - в 15:00 (по мск).
50 команд обыграл "Спартак" в истории чемпионата России
Московский «Спартак» обыграл 50 команд за всю историю чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"