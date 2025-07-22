"Конечно, я скучаю по своим родным и друзьям, которых нет рядом в Санкт-Петербурге, но повторю, что этот город и Россия – мой дом. Я здесь чувствую себя максимально комфортно. Уже не первый год выступаю в "Зените" и после стольких лет воспринимаю всё, что меня окружает в Петербурге, как абсолютно родное", - цитирует Сантоса Metaratings.
Дуглас Сантос выступает за петербургский "Зенит" с лета 2019 года - бразилец провел за клуб во всех турнирах 220 матчей и отметился 7 забитыми мячами и 33 голевыми передачами. Действующий контракт футболиста с петербургским клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.
Ранее Дуглас Сантос получил гражданство Российской Федерации. До перехода в "Зенит" футболист выступал за немецкий "Гамбург", бразильский "Атлетико Минейро" и итальянский "Удинезе". Сантос является пятикратным чемпионом России, двухкратным обладателем Кубка страны и пятикратным победителем Суперкубка России.
Дуглас Сантос: Санкт-Петербург и Россия - мой дом
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос высказался о жизни в России.
Фото: ФК "Зенит"