«Я всё так же сильно против назначения Карпина в «Динамо». От своих слов не отказываюсь. Не люблю обсуждать тренеров, но выступаю против назначения Карпина. Почему? Я уже говорил. У нас есть свои - динамовские тренеры», - цитирует Кобелева Metaratings.ru.
Карпин возглавил «Динамо» этим летом, подписав контракт с московским клубом до лета 2028 года. Ранее 56-летний специалист тренировал «Ростов», армавирское «Торпедо», испанскую «Мальорку» и «Спартак».
Напомним, что в первом туре «бело-голубые» сыграли вничью с «Балтикой» из Калининграда - 1:1.
В следующем матче подопечные Карпина встретятся с «Ростовом» на домашнем поле. Игра состоится сегодня, 26 июля. Начало - в 17:30 (по мск).
Кобелев оценил назначение Карпина на пост главного тренера "Динамо"
Экс-игрок московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «бело-голубых».
Фото: ФК "Динамо"