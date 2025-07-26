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Силкин: "Динамо" нужно прибавлять во всем

Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался об игре бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
"Пока рано делать выводы об игре "Динамо", Карпину нужно время. Сейчас под него сделают трансферы, игроки адаптируются и только тогда уже можно будет спрашивать с него. Но в матче с "Балтикой" команда не впечатлила. Бело-голубым нужно прибавлять во всем", - цитирует Силкина "РБ Спорт".

В 1 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с калининградской "Балтикой" (1:1). Этим летом бело-голубые объявили о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера, специалист продолжит занимать аналогичную должность в сборной России.

Сегодня, 26 июля, команда Валерия Карпина примет на своем поле "Ростов" во 2 туре чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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