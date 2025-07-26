«Пиняев - лидер «Локомотива». Смысл переходить из одной команды в другую, когда нет особой разницы? По уровню игры и футболистов всё то же самое. «Локомотив» - хорошая команда для Пиняева. Поддерживаю его решение не переходить в ЦСКА», - цитирует Сенникова «Чемпионат».
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что ЦСКА был готов заплатить отступные за Пиняева в размере 900 млн рублей, однако сам игрок не захотел менять клуб.
20-летний футболист выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В активе Пиняева 88 матчей за «железнодорожников» во всех турнирах, 16 забитых мячей и 13 результативных передач.
Его контракт с «красно-зелеными» рассчитан до лета 2028 года.
Сенников - о Пиняеве: поддерживаю его решение не переходить в ЦСКА
Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал решение вингера «железнодорожников» Сергея Пиняева остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"