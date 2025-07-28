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Рианчо: Станковичу может понадобиться помощь психолога из-за работы в "Спартаке"

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"
"Понимаю слова Станковича об усталости. Когда ты работаешь в таком большом клубе, на тебя давит груз ответственности перед огромным количеством болельщиков. Допускаю, что Станковичу может понадобиться помощь психолога из-за работы в "Спартаке". Но в этом нет ничего страшного", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".

Деян Станкович является главным тренером московского "Спартака" с лета 2024 года - по итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 57 очков в 30 встречах. Ранее сербский специалист был главным тренером "Црвены Звезды" и венгерского "Ференцвароша".

Во втором туре чемпионата России текущего сезона красно-белые на своем поле уступили калининградской "Балтике" со счетом 0:3. "Спартак" заканчивал встречу вдевятером после удалений форварда Антона Заболотного и полузащитника Маркиньоса.

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