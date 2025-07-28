"Какая цель у "Динамо" в Кубке России? Выиграть турнир", — приводит слова Гафина Metaratings.
Первую встречу в рамках группового этапа Кубка России "Динамо" проведет на домашнем поле 29 июля с "Сочи". Начало матча состоится в 18:30 по московскому времени. Также известно, что в группе "Динамо" и "Сочи" в турнире выступают "Краснодар" и самарские "Крылья Советов". Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА.
По итогам первых двух туров РПЛ сезона-2025/26 "Динамо" располагается на седьмой строчке в турнирной таблице с четырьмя очками. В матче первого тура московская команда сыграла вничью с "Балтикой" (1:1). Встреча второго тура завершилась победой над "Ростовом" со счетом 1:0. Следующий матч РПЛ бело-голубые проведут на выезде с "Краснодаром" в субботу, 2 августа.
Дмитрий Гафин: цель "Динамо" – выиграть Кубок России
Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин заявил, что команда нацелена на победу в Кубке России.
Фото: ФК "Динамо"