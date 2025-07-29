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"Краснодар" хочет продлить контракт со Сперцяном - источник

«Краснодар» планирует предложить полузащитнику команду Эдуарду Сперцяну новый контракт на улучшенных условиях.
Фото: ФК "Краснодар"
Об этом сообщает Metaratings.ru. Действующее соглашение 25-летнего футболиста с «быками» рассчитано до лета 2026 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Саутгемптон» предложил «Краснодару» 12,5 млн евро за трансфер Сперцяна.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 25,2 млн евро.

В составе «Краснодара» Сперцян принял участие в 146 матчах во всех турнирах, в которых забил 45 голов и отдал 34 результативные передачи.

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