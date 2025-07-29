Об этом сообщает Metaratings.ru. Действующее соглашение 25-летнего футболиста с «быками» рассчитано до лета 2026 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Саутгемптон» предложил «Краснодару» 12,5 млн евро за трансфер Сперцяна.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 25,2 млн евро.
В составе «Краснодара» Сперцян принял участие в 146 матчах во всех турнирах, в которых забил 45 голов и отдал 34 результативные передачи.
"Краснодар" хочет продлить контракт со Сперцяном - источник
«Краснодар» планирует предложить полузащитнику команду Эдуарду Сперцяну новый контракт на улучшенных условиях.
Фото: ФК "Краснодар"