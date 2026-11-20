Сам футболист признался, что узнает о подобных сообщениях из интернета и уже привык к трансферным слухам.
"Вот сейчас прочитал, что опять мною интересуются, проводят переговоры. Сам узнаю об этом из интернета и просто наблюдаю, уже спокойно отношусь к таким слухам", — отметил Кисляк.
При этом полузащитник опроверг информацию о попытках Батракова повлиять на его решение.
"Нет, я вообще с ним не общался в эти дни. Не вербовал он меня", — сказал игрок.
На вопрос о том, как Батраков мог бы убедить его перейти в "Галатасарай", Кисляк ответил с юмором: "Это надо было бы ему идти к моему агенту и сразу в клуб".
Источник: "Известия"