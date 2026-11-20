Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков рассказал, что летом 2026 года им интересовались восемь команд, включая клубы из Турции и Сербии.

Фото: ПФК "Крылья Советов"

"Я сразу сказал, что если у меня не получится в Европу уехать, то есть "Крылья Советов", которые первыми вышли на меня", — отметил футболист.