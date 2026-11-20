"Кстати, я там [в ФНЛ] чуть не оказался, настолько всё было сложно в ситуации с "Зенитом"… И ещё [мной интересовались] пять клубов Премьер-Лиги", — рассказал Горшков в интервью пресс-службе "Крыльев Советов".
Защитник признался, что первоначально рассматривал возможность переезда за границу, однако в случае неудачи отдавал предпочтение самарскому клубу.
"Я сразу сказал, что если у меня не получится в Европу уехать, то есть "Крылья Советов", которые первыми вышли на меня", — отметил футболист.
При этом переговоры затянулись, но Горшков дождался возможности вернуться в Самару. Ранее защитник уже выступал за "Крылья Советов", откуда летом 2024 года перешел в "Зенит".
Источник: пресс-служба "Крыльев Советов"