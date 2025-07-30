"Скажу так: точно знаю, что до 2030 года в Тольятти появится стадион "Акрона". Это будет арена с самой современной базой. Такой же, как у "Крыльев Советов" — новая", - цитирует Федорищева "СЭ".
Напомним, на данный момент "Акрон", дебютировавший в Российской Премьер-Лиге в прошлом сезоне, проводит свои домашние матчи на стадионе "Солидарность Самара Арена", который также является домашним для "Крыльев Советов".
По итогам двух стартовых туров чемпионата России "Акрон" набрал 4 очка из 6 возможных и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.
Федорищев заявил, что точно знает, когда в Тольятти появится новый стадион "Акрона"
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, когда у "Акрона" появится собственная арена.
Фото: ФК "Акрон"