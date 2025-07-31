"У нас стоит цель войти в топ-8 по итогам сезона. Понятно, пока рано что-то говорить, но цель такая есть. Прошло всего два тура, идем от игры к игре. Впереди у нас важные матчи с прямыми конкурентами, вот там надо набирать свои очки", - приводит слова Олейникова "РБ Спорт".
После 2 сыгранных туров самарские "Крылья Советов" располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе. В 3 туре чемпионата России самарцы сыграют на выезде с "Ростовом".
По итогам прошлого сезона самарский клуб расположился на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 30 встречах 31 балл. Летом клуб объявил об уходе Игоря Осинькина с поста главного тренера, его место занял Магомед Адиев.
Футболист "Крыльев Советов" раскрыл задачу команды на сезон
Полузащитник "Крыльев Советов" Иван Олейников рассказал о задаче команды на сезон.
Фото: ФК "Крылья Советов"