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В "Зените" высказались о возможном переходе Луиса Энрике в "Аль-Наср"

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о возможном переходе Луиса Энрике в "Аль-Наср".
Фото: ФК "Зенит"
"Не получали и, понятное дело, не начинали. Поэтому комментировать нечего", - цитирует Медведева ТАСС.

Ранее сообщалось, что саудовский "Аль-Наср" готов заплатить петербургскому "Зениту" 70 миллионов евро за переход полузащитника Луиса Энрике.

Бразильский футболист перешел в петербургский клуб из "Ботафого" зимой текущего года в рамках обмена - в обратном направлении последовал нападающий Артур, а также должен был перейти Вендел, но трансфер сорвался из-за финансовых проблем владельца бразильского клуба.

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