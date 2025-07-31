"Не получали и, понятное дело, не начинали. Поэтому комментировать нечего", - цитирует Медведева ТАСС.
Ранее сообщалось, что саудовский "Аль-Наср" готов заплатить петербургскому "Зениту" 70 миллионов евро за переход полузащитника Луиса Энрике.
Бразильский футболист перешел в петербургский клуб из "Ботафого" зимой текущего года в рамках обмена - в обратном направлении последовал нападающий Артур, а также должен был перейти Вендел, но трансфер сорвался из-за финансовых проблем владельца бразильского клуба.
В "Зените" высказались о возможном переходе Луиса Энрике в "Аль-Наср"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о возможном переходе Луиса Энрике в "Аль-Наср".
Фото: ФК "Зенит"